Президент Бразилии Лула потроллил Неймара: «Первый футболист в мире на удаленке в сборной»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с жителями Белу-Оризонти пошутил над нападающим бразильской сборной Неймаром.

Когда Лула спросил мальчика, кого тот считает лучшим бразильским игроком на данный момент, ребенок назвал Неймара.

«Неймар даже не играет! Я вчера увидел кое-что: Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке. Футболист на удаленке! Я это вчера в интернете увидел. Наверное, однажды нам придется собрать сборную с помощью искусственного интеллекта, с 11 Пеле», — приводит Agеncia Brasil слова президента Бразилии.

34-летний Неймар восстанавливается от травмы икроножной мышцы, полученной перед началом чемпионата мира-2026. Из-за этого повреждения футболист пропустил первую игру бразильцев на турнире против Марокко (1:1). Ранее TMC со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола сообщал, что Неймар не поедет со сборной Бразилии на матч ЧМ-2026 против Гаити, который пройдет 20 июня.