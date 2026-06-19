Сборные Шотландии и Марокко сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с пятницы на субботу, 20 июня. Встреча группы C пройдет на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Начало игры — в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

20 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Видеотрансляцию матча Шотландия — Марокко можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 00.40 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Шотландия — Марокко можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Шотландия стартовала на чемпионате мира с победы над Гаити со счетом 1:0. Марокко в первом туре сыграло вничью с Бразилией — 1:1. Команды выступают в группе C, где также играют Бразилия и Гаити.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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