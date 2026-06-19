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Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 20 июня

20 июня на групповом этапе ЧМ-2026 пройдут пять матчей
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Пять матчей группового этапа чемпионата мира по футболу состоятся в субботу, 20 июня. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в субботу, 20 июня

1.00. Шотландия — Марокко

3.30. Бразилия — Гаити

6.00. Турция — Парагвай

20.00. Нидерланды — Швеция

23.00. Германия — Кот-д'Ивуар

Время начала — московское

Следить за основными событиями и результатами игр ЧМ-2026 можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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