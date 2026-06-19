США — первая команда в истории чемпионатов мира с автоголами соперников в двух матчах подряд

Сборная США стала первой командой в истории чемпионатов мира с двумя матчами подряд, в которых соперники забивали в свои ворота.

В пятницу, 19 июня, американцы вышли вперед благодаря автоголу защитника сборной Австралии Кэмерона Берджесса. В матче США — Парагвай, прошедшем 13 июня, на 7-й минуте мяч в свои ворота срезал парагвайский полузащитник Дамиан Бобадилья.

Игра между США и Австралией проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

США являются одной из стран-хозяек чемпионата мира-2026 наряду с Канадой и Мексикой.