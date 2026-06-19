Ямаль о результативности Месси и Мбаппе на ЧМ-2026: «Я не хочу забить 16 голов и вылететь в полуфинале»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о хет-трике аргентинца Лионеля Месси в матче чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0).

«Каждый матч доказывает, что он лучший в истории. Если у кого-то есть сомнения, значит, они их ищут. Больше нечего сказать. Мой кумир — Неймар, но Месси — лучший», — цитирует Ямаля RTVE.

Также 18-летнего игрока спросили о результативном старте Месси и француза Килиана Мбаппе на ЧМ-2026. Испанец подчеркнул, что не чувствует давления в связи с их успехами.

«Мой стиль игры другой. Я хочу получать удовольствие, побеждать. Я не хочу забить 16 голов и вылететь в полуфинале. Это не то, к чему я стремлюсь», — добавил он.

Месси довел число голов на чемпионатах мира до 16 и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. У Мбаппе 14 голов на ЧМ, он делит третье место по этому показателю с немцем Гердом Мюллером.