Сборные Турции и Парагвая сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Ливайс» в Чикаго (США). Стартовый свисток прозвучит в 06.00 по московскому времени. Матч Турция — Парагвай можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа D.

20 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

Турция стартовала на чемпионате мира с поражения от Австралии со счетом 0:2. Парагвай в первом туре уступил США — 1:4. Команды выступают в группе D, где также играют сборные США и Австралии.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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