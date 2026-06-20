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Сегодня, 00:02

США — Австралия: у главного арбитра матча ЧМ-2026 в конце игры свело ногу

Евгений Козинов
Корреспондент

В концовке второго тайма в матче чемпионата мира-2026 между сборными США и Австралии у главного арбитра встречи Феликса Цвайреа возникли проблемы со здоровьем.

НА 4-й добавленной минуте 45-летний немец упал на газон из-за судороги, врачи и напащающий американской команды Фоларин Балогун оказали ему медицинскую помощь, после которого он смог продолжить работу.

Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча США — Австралия.

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Чемпионат мира. Группа D.
19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
2:0
Австралия
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