Шотландия — Марокко: стартовые составы на матч чемпионата мира 2026 года

Сборные Шотландии и Марокко объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира. Игра пройдет в ночь с пятницы на субботу, 20 июня, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо и начнется в 01.00 по московскому времени.

Шотландия: Ангус Ганн, Киран Тирни, Джек Хендри, Грант Хэнли, Эндрю Робертсон, Льюис Фергюсон, Скотт Мактоминай, Натан Паттерсон, Райан Кристи, Джон Макгинн, Че Адамс.

Марокко: Яссин Буну, Нуссаир Мазрауи, Чади Риад, Исса Диоп, Ашраф Хакими, Айюб Буадди, Нейл Эль-Айнауи, Биляль Эль-Ханнус, Аззедин Унаи, Браим Диас, Исмаэль Сайбари.

Шотландия стартовала на чемпионате мира с победы над Гаити со счетом 1:0. Марокко в первом туре сыграло вничью с Бразилией — 1:1. Команды выступают в группе C, где также играют Бразилия и Гаити.