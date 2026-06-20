ЧМ-2026, результаты 19-20 июня: США победили Австралию, Бразилия разгромила Гаити и другие матчи
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу
Вечером 19 июня в Сиэтле прошел матч США — Австралия (2:0).
В ночь на 20 июня состоялись три игры: Шотландия — Марокко (0:1) в Фоксборо, Бразилия — Гаити (3:0) в Филадельфии и Турция — Парагвай (0:1) в Санта-Кларе.
19 июня, пятница
20 июня, суббота
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде
Новости