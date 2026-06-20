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20 июня, 08:05

ЧМ-2026, результаты 19-20 июня: США победили Австралию, Бразилия разгромила Гаити и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Getty Images
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу

Вечером 19 июня в Сиэтле прошел матч США — Австралия (2:0).

В ночь на 20 июня состоялись три игры: Шотландия — Марокко (0:1) в Фоксборо, Бразилия — Гаити (3:0) в Филадельфии и Турция — Парагвай (0:1) в Санта-Кларе.

19 июня, пятница

Чемпионат мира. Группа D.
19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
2:0
Австралия

20 июня, суббота

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Шотландия
0:1
Марокко
Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 03:30. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Бразилия
3:0
Гаити
Чемпионат мира. Группа D.
20 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Турция
0:1
Парагвай

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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