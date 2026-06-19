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Сегодня, 20:23

Алжирская федерация подала жалобу в ФИФА на неудаление Месси в матче чемпионата мира

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Reuters

Алжирская футбольная федерация обратилась с жалобой в ФИФА на решения польского арбитра Шимона Марциняка в матче группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Алжира и Аргентины, сообщает L'Equipe со ссылкой на издание TSA.

Игра прошла 17 июня и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев, у которых хет-трик оформил нападающий Лионель Месси.

Отмечается, что алжирская сторона считает спорными ряд решений главного судьи. По мнению федерации, Марциняк должен был удалить с поля Месси за фол на 32-й минуте, а также наказать полузащитника Алексиса Макаллистера, который на 74-й минуте ударил локтем в лицо алжирскому футболисту.

Следующий матч в групповом турнире чемпионата мира Алжир проведет 23 июня против Иордании. Аргентина 22 июня сыграет с Австрией.

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