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Сегодня, 17:35

Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»

«Кто здесь Царь».

Экс-игрок сборной России сказал, что с рождением ребенка его поздравил легенда бразильского футбола Роберто Карлос.

— Мы после игры (Бразилия — Марокко. - Прим. «СЭ») списывались с Роберто Карлосом, и он меня поздравил с рождением сына. Я ему отправил фотографию [сына], а он мне ответил: «Не похож». Я говорю: «Откуда ты можешь знать?»

— Сын во время игры родился?

— Нет, немножко раньше. Уже полтора месяца, — сказал Мостовой.

В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» главными героями выступают Мостовой и экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Каждую неделю эксперты будут обсуждать пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость.

«Кто здесь Царь».

За каждый раунд эксперт получает царский перстень. Набравший наибольшее количество перстней за выпуск будет провозглашен Царем. В первом выпуске гостем шоу стал комик, руководитель медийного клуба ФК 10 Игорь Джабраилов. Ведущим шоу выступает комментатор Денис Алхазов.

Полный выпуск «Кто здесь Царь» можно посмотреть в VK.

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