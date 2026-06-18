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США — Австралия: онлайн матча чемпионата мира

Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.

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18 июня, 21:50

В пятницу, 19 июня, сборные США и Австралии встретятся в матче ЧМ по футболу 2026.

Чемпионат мира. Группа D.
19 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
США
Австралия

18 июня, 21:45

США — Австралия: потери

У команды Почеттино под вопросом выход на поле полузащитника Кристиана Пулишича, который получил повреждение в матче против Парагвая.

В составе Австралии травмированных нет.

18 июня, 21:40

США — Австралия: личные встречи

Команды ни разу не встречались в официальных турнирах, но провели четыре товарищеских матча. У США две победы (3:1 и 2:1), Австралия одержала одну победу, еще одна игра завершилась вничью — 1:1.

Последняя из этих встреч состоялась в октябре 2025 года: США дома победили со счетом 2:1 благодаря дублю Райта, у Австралии отличился Бос.

18 июня, 21:35

Сборная Австралии: результаты последних матчей

Австралия также провела четыре товарищеских поединка перед ЧМ: победила Камерун (1:0) и Кюрасао (5:1), сыграла вничью с Швейцарией (1:1) и уступила Мексике (0:1).

В первом туре ЧМ команда Тони Поповича победила Турцию (2:0).

18 июня, 21:30

Сборная США: результаты последних матчей

Одни из хозяев чемпионата мира в 2026 году провели четыре товарищеских матча: американцы потерпели поражения от Бельгии (2:5), Португалии (0:2) и Германии (1:2) и победили Сенегал (3:2).

В матче первого тура ЧМ команда Маурисио Почеттино обыграла Парагвай (4:1).

18 июня, 21:25

Где смотреть трансляцию матча США — Австралия

Матч США — Австралия в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

18 июня, 21:20

Где и во сколько пройдет матч США — Австралия

Матч США — Австралия состоится в пятницу, 19 июня, в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

18 июня, 21:15

В пятницу, 19 июня, состоится матч чемпионата мира по футболу США — Австралии. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

США в первом матче уверенно обыграли Парагвай (4:1), к перерыву счет был 3:0 в пользу команды Маурисио Почеттино: Бобадилья забил автогол, Балогун сделал дубль, Рейна отличился в конце матча.

Австралия также стартовала с победы — над Турцией (2:0), отличились Иранкунда и Меткалф. У австралийцев также запомнился голкипер Бич, по воротам которого турки нанесли 30 ударов (в створ — 8).

«СЭ» будет подробно следить за матчем США — Австралия. Присоединяйтесь!

ЧМ 2026 с Hisense

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