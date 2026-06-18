США — Австралия: личные встречи

Команды ни разу не встречались в официальных турнирах, но провели четыре товарищеских матча. У США две победы (3:1 и 2:1), Австралия одержала одну победу, еще одна игра завершилась вничью — 1:1.

Последняя из этих встреч состоялась в октябре 2025 года: США дома победили со счетом 2:1 благодаря дублю Райта, у Австралии отличился Бос.