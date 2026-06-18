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США — Австралия: онлайн матча чемпионата мира
Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.
США — Австралия: потери
У команды Почеттино под вопросом выход на поле полузащитника Кристиана Пулишича, который получил повреждение в матче против Парагвая.
В составе Австралии травмированных нет.
США — Австралия: личные встречи
Команды ни разу не встречались в официальных турнирах, но провели четыре товарищеских матча. У США две победы (3:1 и 2:1), Австралия одержала одну победу, еще одна игра завершилась вничью — 1:1.
Последняя из этих встреч состоялась в октябре 2025 года: США дома победили со счетом 2:1 благодаря дублю Райта, у Австралии отличился Бос.
Сборная Австралии: результаты последних матчей
Австралия также провела четыре товарищеских поединка перед ЧМ: победила Камерун (1:0) и Кюрасао (5:1), сыграла вничью с Швейцарией (1:1) и уступила Мексике (0:1).
В первом туре ЧМ команда Тони Поповича победила Турцию (2:0).
Сборная США: результаты последних матчей
Одни из хозяев чемпионата мира в 2026 году провели четыре товарищеских матча: американцы потерпели поражения от Бельгии (2:5), Португалии (0:2) и Германии (1:2) и победили Сенегал (3:2).
В матче первого тура ЧМ команда Маурисио Почеттино обыграла Парагвай (4:1).
Где смотреть трансляцию матча США — Австралия
Матч США — Австралия в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Где и во сколько пройдет матч США — Австралия
Матч США — Австралия состоится в пятницу, 19 июня, в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
В пятницу, 19 июня, состоится матч чемпионата мира по футболу США — Австралии. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
США в первом матче уверенно обыграли Парагвай (4:1), к перерыву счет был 3:0 в пользу команды Маурисио Почеттино: Бобадилья забил автогол, Балогун сделал дубль, Рейна отличился в конце матча.
Австралия также стартовала с победы — над Турцией (2:0), отличились Иранкунда и Меткалф. У австралийцев также запомнился голкипер Бич, по воротам которого турки нанесли 30 ударов (в створ — 8).
«СЭ» будет подробно следить за матчем США — Австралия. Присоединяйтесь!