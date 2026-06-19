Льоренте о критике Испании после ничьей с Кабо-Верде: «Кто не поддерживает сборную, тот не испанец»

Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте отреагировал на критику национальной команды после ничьей со сборной Кабо-Верде в первом матче на чемпионате мира-2026.

Игра прошла 15 июня на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте и завершилась со счетом 0:0.

«Не понимаю, как можно не поддерживать сборную, независимо от того, выиграли они чемпионат Европы или нет. Кто не поддерживает Луиса де ла Фуэнте, кто не поддерживает сборную, тот не испанец. Мы понимаем свою задачу, относимся к себе самокритично, знаем свои ошибки — нужно просто исправить их и сохранять спокойствие. Сомнения исчезнут у всех, у кого они есть», — приводит El Mundo слова Льоренте.

Футболист считает, что, помимо критиков, будут те, кто действительно разбирается в футболе и понимает, что подобное может случиться.

Во втором туре группового турнира ЧМ-2026 Испания 21 июня сыграет с Саудовской Аравией, а в третьем 27 июня встретится с Уругваем.