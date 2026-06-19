Агент Хусанова рассказал, через что пришлось пройти 18-летнему Каримову после перелома для дебюта на ЧМ-2026

Гайрат Хасбиуллин, агент двух талантливых узбекских футболистов — 22-летнего центрального защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова и 18-летнего крайнего зашитника узбекского клуба «Сурхан» (Термез) Бехруза Каримова, рассказал обозревателю «СЭ», через что пришлось пройти Каримову для дебюта на ЧМ-2026 в матче 1-го тура групповой стадии против Колумбии (1:3), на последних минутах которого он мощнейшим ударом попал в перекладину.

«Мало кто знает, через что пришлось пройти Бехрузу Каримову перед чемпионатом мира, — сказал Хасбиуллин. — 12 апреля в матче Суперлиги Узбекистана в составе «Сурхана» он получил серьезную травму — перелом пятой плюсневой кости стопы. Первоначально врачи команды наложили гипс и рекомендовали длительное восстановление, фактически исключавшее возможность участия в чемпионате мира.

Однако по дороге домой ситуация изменилась. После разговора со мной было принято решение срочно вернуться в Ташкент для дополнительного обследования. К процессу сразу подключился врач нашего футбольного клуба «Газалкент» — один из лучших спортивных специалистов страны Дильшод Аширов. После осмотра стало понятно, что шансы успеть к чемпионату мира минимальны, но решили бороться до конца.

Для выработки оптимального плана лечения были организованы консультации со специалистами из Германии и Италии. Все пришли к единому мнению: необходима малоинвазивная операция с установкой штифта через небольшое отверстие, без серьезного хирургического вмешательства и без последующего гипсования, что позволяло максимально ускорить процесс восстановления. Под руководством нашего доктора и при консультационной поддержке международных специалистов операция была успешно проведена в Ташкенте.

Но операция стала лишь первым этапом. Впереди стояла еще более сложная задача — менее чем за полтора месяца вернуть футболиста на поле. Именно на этом этапе ключевую роль сыграл футбольный клуб «Газалкент». Он базируется в современном центре сборных, построенным недавно главой государства для национальных сборных и это сыграло ключевую роль. Реабилитолог и врач, которые занимались восстановлением Бехруза, — сотрудники клуба. Более того, на протяжении всего восстановительного периода Каримов фактически проходил реабилитацию вместе с командой «Газалкент», проживая на базе национальной сборной, где также располагалась и проводила свою работу команда клуба.

Футбольный клуб «Газалкент» пошел на беспрецедентные меры. Реабилитолог и врач уделяли Бехрузу практически всё свое свободное время, а клуб организовал доставку специализированного оборудования из-за рубежа, которого на тот момент не было в Узбекистане. Всё это было сделано ради того, чтобы дать молодому футболисту шанс восстановиться к главному турниру его жизни.

На втором этапе восстановления к работе подключились итальянские врачи национальной сборной Узбекистана, приглашенные в штаб команды по инициативе легендарного итальянского специалиста Фабио Каннаваро. Между медицинским штабом сборной, специалистами «Газалкента» и зарубежными консультантами велось постоянное взаимодействие и обмен информацией о состоянии игрока. В результате совместной работы врачей, реабилитологов, клуба «Газалкент», национальной сборной и международных специалистов произошло то, что еще несколькими неделями ранее казалось невозможным.

В первом в истории Узбекистана матче чемпионата мира 18-летний Бехруз Каримов вышел на поле и достойно дебютировал. Это история не только о мужестве молодого футболиста, но и о профессионализме людей, которые объединили усилия ради одной цели и помогли воплотить в жизнь то, что многие считали невозможным».

Сборная Узбекистана проведет следующий матч на ЧМ-2026 23 июня против Португалии. Начало игры — в 20.00 (мск).