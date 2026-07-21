Александр Плющенко: «Финал ЧМ-2026 был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне»

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» поделился мнением о финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0 д.в.).

«Чемпионат мира закончился финальным матчем, который вряд ли станет легендарным. Он был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне. Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана Торреса, потому что пошел париться в баню. Матч настолько ни о чем, что стало без разницы, кто победит. Испанцы круто играют, ничего не сказать, но их пафос никогда не любил. А про аргентинский стиль футбола я писал в прошлой колонке — он отвратителен. Паредес — отличный пример: грязный, грубый игрок. Мне больше даже удаленный Энцо Фернандес нравится, если честно», — заявил Плющенко.

Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010 году, переиграв в финале нидерландцев (1:0 д.в.).