Месси появился на обложке статьи на сайте «Золотого мяча» о шансах получить награду без победы на ЧМ

На сайте «Золотого мяча» вышла статья под заголовком «Можно ли выиграть «Золотой мяч» без победы на чемпионате мира?».

Авторы проанализировали достижения обладателей награды и пришли к выводу, что победа на чемпионате мира не гарантирует получение «Золотого мяча». В публикации использовали фото нападающего Лионеля Месси, который вместе со сборной Аргентины стал серебряным призером чемпионата мира 2026 года.

«С 1995 года сделать «дубль» удалось четырем из семи игроков (57 процентов). Да, победа на чемпионате мира помогает, но не гарантирует «Золотой мяч». Чтобы его выиграть, нужно быть лучшим игроком сезона, а не только мирового первенства», — говорится в статье.

Четыре футболиста, выигравшие и чемпионат мира, и «Золотой мяч» в одном сезоне с 1995 года: Зинедин Зидан (1998), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Лионель Месси (2023, по итогам сезона с ЧМ-2022).