Ямаль — о разговоре с Месси после финала ЧМ-2026: «Он сказал, что будущее принадлежит нашему поколению»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл, что сказал ему форвард сборной Аргентины Лионель Месси после финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче турнира 19 июля испанцы обыграли аргентинцев со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка Ямаль подошел к Месси, который лежал на газоне. Они пожали друг другу руки и обнялись.

«Лучший в истории человек, которым я всегда восхищался. По окончании матча я выразил ему свое уважение. Он сказал мне продолжать идти своим путем и что будущее принадлежит нашему поколению. Эти слова значат для меня не меньше, чем золотая медаль на шее», — приводит OneFootball слова Ямаля.

19-летний Ямаль является чемпионом мира и чемпионом Европы. 39-летний Месси — чемпион мира, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Америки и победитель Финалиссимы.