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14 апреля, 14:18

Мбаппе — о чемпионате мира: «У сборной Франции большие амбиции, но мы сохраняем смирение»

Алина Савинова

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе заявил о больших амбициях национальной команды в преддверии чемпионата мира.

«Чемпионат мира — особенный момент. Победы достигаются совместными усилиями благодаря настойчивости и особому менталитету команды. У нас большие амбиции, но при этом мы сохраняем смирение, понимая, что в футболе ничто не гарантировано», — приводит Mundo Deportivo слова Мбаппе.

Также 27-летний футболист поделился мыслями о своей карьере.

«Карьера редко развивается в точности так, как мы ее себе представляем. Есть факторы, которые мы можем контролировать, и есть те, что от нас не зависят. Сегодня я нахожусь в среде, о которой мечтал в детстве, и это стало возможным благодаря упорному труду, дисциплине и высоким требованиям к самому себе», — добавил он.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд. Сборная Франция сыграет в одной группе с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

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Килиан Мбаппе
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Чемпионат мира по футболу 2026

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