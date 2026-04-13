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13 апреля, 22:44

Карлуш Кейруш возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлуш Кейруш.
Фото Getty Images

Футбольная ассоциации Ганы объявила о назначении португальца Карлуша Кейруша главным тренером национальной сборной перед чемпионатом мира-2026.

Последним местом работы 73-летнего специалиста была сборная Омана, которую он покинул в марте. До этого Кейруш тренировал сборные Катара, Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР, Саудовской Аравии и ОАЭ. Также он возглавлял мадридский «Реал», «Спортинг» и входил в штаб Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед».

Кейруш сменил в сборной Ганы Отто Аддо, которого уволили из национальной команды после поражений от Австрии и Германии в товарищеских матчах.

На ЧМ-2026 сборная Ганы сыграет в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.

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