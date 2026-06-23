Хуилан Альварес попросил «Атлетико» продать его летом

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес после победы над Австрией (2:0) в матче 2-го тура чемпионата мира-2026 рассказал, что хочет покинуть «Атлетико» этим летом.

«Я не хочу прятаться или делать вид, будто не хочу быть откровенным. Стараюсь быть честным всегда. Я говорил с людьми из «Атлетико», и думаю, что для всех будет лучше, чтобы я ушел. Я хочу осуществить свою мечту», — сказал Альварес в интервью ESPN.

Ранее СМИ писали об интересе к 26-летнему аргентинцу со стороны «Барселоны», «ПСЖ», «Арсенала» и «Реала». Мадридский клуб даже делал официальное предложение в размере 150 миллионов евро, но получил отказ.

Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.