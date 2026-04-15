Анчелотти обсудил с президентом Бразилии вызов Неймара в сборную на ЧМ-2026

Президент Бразилии Лула да Силвасчитает, что нападающий «Сантоса» Неймар должен участвовать в чемпионате мира-2026, если будет готов физически готов.

«Я поговорил с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, следует ли вызывать Неймара в сборную?» Я ответил: «Если он физически готов, то он достаточно хорош», — приводит RMC Sport слова да Силвы.

Анчелотти должен 18 мая объявить состав из 26 игроков для подготовки к ЧМ-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США с 11 июня по 19 июля.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — 79 голов.