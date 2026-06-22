Сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла сборную Австрии в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Два гола забил Лионель Месси, установив рекорд ЧМ по голам.

Аргентина досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. Сборная набрала шесть очков и лидирует в таблице группы J.

На втором месте располагается сборная Австрии — 3 очка. Далее идут Иордания и Алжир, которые еще не набрали очков. Сборные проведут очный матч 23 июня.

Ранее досрочный выход в плей-офф ЧМ-2026 обеспечили Мексика, США и Германия.