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Сегодня, 22:16

Сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026

Руслан Минаев

Сборная Аргентины обыграла сборную Австрии в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Два гола забил Лионель Месси, установив рекорд ЧМ по голам.

Аргентина досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. Сборная набрала шесть очков и лидирует в таблице группы J.

На втором месте располагается сборная Австрии — 3 очка. Далее идут Иордания и Алжир, которые еще не набрали очков. Сборные проведут очный матч 23 июня.

Ранее досрочный выход в плей-офф ЧМ-2026 обеспечили Мексика, США и Германия.

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