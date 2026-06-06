Карл: «Пропустить самый крупный турнир просто неописуемо больно»

Полузащитник сборной Германии Леннарт Карл прокомментировал свою травму, полученную на тренировке. Игрок пропустит чемпионат мира-2026.

«Не знаю, с чего начать, но пропустить самый крупный турнир просто неописуемо больно. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться к чемпионату мира. К сожалению, травмы часто приходят в самый неудачный момент. Желаю своей команде максимальных успехов и конечно же поддерживаю их каждую минуту! Вернусь сильнее, обещаю. Удачи, сборная Германии», — написал Карл в социальной сети.

Вместо 18-летнего немца в сборную Германии на чемпионат мира-2026 вызван Ассана Уэдраого из «РБ Лейпциг».

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе Е против Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.