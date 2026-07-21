Tyc Sports: Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2026

Нападающий Лионель Месси не принял решения о завершении карьеры в сборной Аргентины, сообщает Tyc Sports.

По информации источника, 39-летний футболист отправился на чемпионат мира-2026 без готового решения о своем будущем в национальной команде. Он ни разу не говорил своему окружению, что после этого турнира завершит карьеру в сборной.

Как ранее сообщал журналист Эрнан Кастильо, Месси заявил своим партнерам по национальной команде, что финал ЧМ-2026 против Испании (0:1 доп. вр.) был его последней игрой за сборную.

Месси провел шестой для себя чемпионат мира. В восьми матчах он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Аргентинец стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2026.