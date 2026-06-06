Сборная Гаити проиграла Перу, Изидор забил гол

Сборная Гаити потерпела поражение от команды Перу в товарищеском матче — 1:2. Игра прошла на стадионе «Ну Стэдиум» в Майами.

На 16-й минуте экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор вывел гаитянцев вперед. В конце второй половины встречи перуанцы забили дважды за 3 минуты и одержали победу. Отличились защитник Ренсо Гарсес и полузащитник Хайро Велес.

Сборная Гаити готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Гаитянцы сыграют в группе С с Шотландией (14 июня), Бразилией (20 июня) и Марокко (25 июня).

Товарищеский матч

Гаити — Перу — 1:2 (1:0)

Голы: Изидор, 16 — 1:0. Гарсес, 81 — 1:1. Велес, 84 — 1:2.