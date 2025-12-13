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13 декабря 2025, 19:36

La Nacion: сборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира по футболу

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира-2026 из-за скандала вокруг руководства Аргентинской футбольной ассоциации (АФА), утверждает газета La Nacion.

По мнению источника, причина возможного отстранения действующего чемпиона мира — активное вмешательство государственных органов в дела федерации, что категорически запрещено уставом ФИФА.

Ранее в рамках расследования были проведены новые обыски, связанные с делом президента АФА Клаудио Тапиа, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса. Функционеров подозревают в накоплении незаконного состояния через сложные финансовые схемы. Параллельно идет расследование в отношении финансовой компании Sur Finanzas, спонсировавшей сборную и ряд клубов. Ее глава, бизнесмен Ариэль Вальехо, считается близким другом Тапиа. Компанию подозревают в хищении средств и уклонении от уплаты налогов.

Газета утверждает, решение о судьбе сборной Аргентины на ЧМ-2026 теперь зависит от скорости работы судебной системы. Издание считает, что ФИФА ждет, чтобы местные суды как можно быстрее определили степень вины функционеров и приняли решение об их отстранении или оправдании. Пока этот процесс не завершится, будущее действующих чемпионов мира остается под вопросом.

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ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентина попала в группу с Австрией, Алжиром и Иорданией.

Источник: La Nacion
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