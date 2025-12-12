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12 декабря 2025, 10:00

Ассоциация болельщиков раскритиковала цены на билеты чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) возмутилась ценами на билеты чемпионата мира-2026 и призвала прекратить их продажи.

По программе лояльности болельщики должны заплатить минимум 6900 долларов за посещение всех матчей своей команды. Это в пять раз больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Кроме того, впервые в истории турнира отсутствует единый тариф на билеты группового этапа: их цена теперь варьируется в зависимости от ожидаемой зрелищности каждого конкретного матча.

«Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это зрелище. Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты», — говорится в заявлении FSE.

В ассоциации подчеркнули, что при подаче заявки в 2018 году на проведение чемпионата организаторы обещали, что цены на билеты будут начинаться от 21 доллара, а билеты на весь путь до финала в самой дешевой категории должны были стоить 2242 доллара.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.

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