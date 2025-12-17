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17 декабря 2025, 02:39

Нигерия подала в ФИФА жалобу по поводу матча отбора ЧМ-2026 против ДР Конго

Евгений Козинов
Корреспондент

Футбольная федерация Нигерии подала жалобу в ФИФА по поводу матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1, пен. — 3:4), сообщает ESPN.

По информации источника, в Нигерии уверены, что ДР Конго использовала в этом матче от шести до девяти игроков, который не имели права выступать за национальную команду из-за проблем со сменой гражданства. Речь идет о футболистах, рожденных в Европы и не оформивших отказ от европейских паспортов, что противоречит законам ДР Конго, где двойное гражданство запрещено.

Решение ФИФА по этому вопросу ожидается до старта межконтинентального плей-офф ЧМ-2026 в марте.

Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и&nbsp;Доминик Собослаи.Они точно не приедут на ЧМ-2026. Хвича, Осимхен, Собослаи и еще семь звезд

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