Нигерия подала в ФИФА жалобу по поводу матча отбора ЧМ-2026 против ДР Конго

Футбольная федерация Нигерии подала жалобу в ФИФА по поводу матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1, пен. — 3:4), сообщает ESPN.

По информации источника, в Нигерии уверены, что ДР Конго использовала в этом матче от шести до девяти игроков, который не имели права выступать за национальную команду из-за проблем со сменой гражданства. Речь идет о футболистах, рожденных в Европы и не оформивших отказ от европейских паспортов, что противоречит законам ДР Конго, где двойное гражданство запрещено.

Решение ФИФА по этому вопросу ожидается до старта межконтинентального плей-офф ЧМ-2026 в марте.