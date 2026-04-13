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13 апреля, 05:23

The Athletic: сборная Италии может получить еще один шанс отобраться на ЧМ-2026

Павел Лопатко
Италия может получить еще один шанс выйти на ЧМ-2026.
Фото Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) может организовать дополнительный отбор команд для участия в чемпионате мира-2026 в случае отказа сборной Ирана, сообщает RMC Sport со ссылкой на The Athletic.

В начале апреля издание The Athletic напомнило, что статья 6 регламента чемпионата мира-2026 предусматривает, что в случае отказа одной из команд от участия в турнире ФИФА принимает решение по данному вопросу по своему исключительному усмотрению и предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми. При этом может быть принято решение заменить одну команду другой.

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В том числе не исключено проведение дополнительного отбора команд от числа сборных от Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Италии ранее проиграла команде Боснии и Герцеговины в стыковом матче и не попала на чемпионат мира.

В Иране рассматривают возможность отказа от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года из-за конфликта с США и Израилем. Иранская сборная по итогам жеребьевки попал в группу G и должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

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