Чилийский судья верит в символы. Золотой кубок уже у Гарая
Арбитр матча ЧМ-2026 Канада — Катар (6:0) Кристиан Марсело Гарай Рейес несколько отличается от своих коллег. К одному из свистков он прикрепил миниатюрную копию золотого чемпионского кубка.
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
На его бутсы нанесена надпись Pressure is a privilege. «Давление — это привилегия», если переводить буквально, или «Если на тебя давят, значит, ты этого заслужил», если передать смысл.
Фото Скриншот трансляции
Непростые у него и карточки. Они именные, да еще с нанесенной фразой, похожей на девиз: Haz de tu vida un sueno, y de tu sueno una realidad — «Преврати жизнь в мечту, а мечту — в реальность».
Фото Скриншот трансляции
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