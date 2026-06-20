Чилийский судья верит в символы. Золотой кубок уже у Гарая

Арбитр матча ЧМ-2026 Канада — Катар (6:0) Кристиан Марсело Гарай Рейес несколько отличается от своих коллег. К одному из свистков он прикрепил миниатюрную копию золотого чемпионского кубка.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

На его бутсы нанесена надпись Pressure is a privilege. «Давление — это привилегия», если переводить буквально, или «Если на тебя давят, значит, ты этого заслужил», если передать смысл.

Фото Скриншот трансляции

Непростые у него и карточки. Они именные, да еще с нанесенной фразой, похожей на девиз: Haz de tu vida un sueno, y de tu sueno una realidad — «Преврати жизнь в мечту, а мечту — в реальность».