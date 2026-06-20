Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

Сегодня, 11:45

Чилийский судья верит в символы. Золотой кубок уже у Гарая

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Кристиан Гарай.
Фото Getty Images

Арбитр матча ЧМ-2026 Канада — Катар (6:0) Кристиан Марсело Гарай Рейес несколько отличается от своих коллег. К одному из свистков он прикрепил миниатюрную копию золотого чемпионского кубка.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

На его бутсы нанесена надпись Pressure is a privilege. «Давление — это привилегия», если переводить буквально, или «Если на тебя давят, значит, ты этого заслужил», если передать смысл.

Фото Скриншот трансляции

Непростые у него и карточки. Они именные, да еще с нанесенной фразой, похожей на девиз: Haz de tu vida un sueno, y de tu sueno una realidad — «Преврати жизнь в мечту, а мечту — в реальность».

Фото Скриншот трансляции
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Канады по футболу
Сборная Катара по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
18-летний Эйнштейн из Марокко поразил всех в матче с Бразилией. За Буадди охотятся «Арсенал» и «Ливерпуль»
Карвальо о Бразилии: «Игра с Марокко оставила много сомнений, но победа над Гаити придала уверенности»
Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026: «Буду играть каждый матч так, словно он последний»
«Нам стыдно». Сборная Турции — разочарование: ноль голов за два матча и вылет с ЧМ еще до старта третьего тура
Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча ЧМ
Де ла Фуэнте: «Ямаль не готов к 90 минутам против Саудовской Аравии, но он может играть»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча ЧМ

Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026: «Буду играть каждый матч так, словно он последний»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости