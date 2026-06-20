Болельщики сборной Парагвая убрали мусор на стадионе после матча ЧМ

Болельщики сборной Парагвая по футболу убрали мусор на стадионе после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Турции, сообщается в аккаунте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в соцсети X.

На видео, опубликованном в аккаунте КОНМЕБОЛ, болельщики собирают мусор в пакеты на стадионе.

В субботу сборная Парагвая в меньшинстве со счетом 1:0 обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско.

Ранее после матча чемпионата фанаты сборной Японии также собрали мусор на стадионе, а футболисты команды Узбекистана убрали за собой раздевалку.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.