Де ла Фуэнте: «Ямаль не готов к 90 минутам против Саудовской Аравии, но он может играть»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, сможет ли форвард Ламин Ямаль сыграть со сборной Саудовской Аравии.

Матч состоится 21 июня. Ямаль в конце сезона-2025/26 повредил заднюю поверхность бедра.

«Нам нужно будет оценить ситуацию. Матчи часто решаются во втором тайме, поэтому мы подумаем, выгоднее ли немного ускорить темп в начале или воспользоваться усталостью соперника и решающими последними минутами Ламина.

У нас есть первоначальный план, но многие обстоятельства игры могут привести к другим ситуациям. Ламин не готов к 90 минутам, но он может играть. Мы никем не рискуем. Его оптимальная игра — около часа, но это может быть и 60, и 53 минуты. Посмотрим. В матче есть 50 тысяч деталей, которые заставляют вносить изменения», — цитирует де ла Фуэнте COPE.

На счету Ямаля 26 матчей за сборную Испании, в которых он забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.