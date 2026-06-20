Карвальо о Бразилии: «Игра с Марокко оставила много сомнений, но победа над Гаити придала уверенности»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо прокомментировал «СЭ» победу сборной Бразилии над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа на чемпионате мира-2026.

«Первый матч против Марокко оставил много сомнений, из-за трудностей в создании моментов и временами недостаточной интенсивности. Но победа со счетом 3:0 над Гаити придала команде немного больше уверенности и позволила ей сохранить хорошее положение в группе», — сказал Карвальо «СЭ».

Бразилия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе С. В 3-м туре ЧМ-2026 Бразилия встретится с Шотландией.