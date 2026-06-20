Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026: «Буду играть каждый матч так, словно он последний»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик обратился к болельщикам после своего дебютного матча на чемпионате мира 2026 года.

20 июня Бразилия победила Гаити со счетом 3:0 во 2-м туре группового этапа. Встреча прошла в Филадельфии.

«Хочу поблагодарить бразильских болельщиков, которые проделали путь из Бразилии в США, чтобы поддержать сборную. В этой команде должны находиться только те игроки, которые хотят бороться, играть и помогать сборной. Я работаю каждый день и усердно тренируюсь, чтобы быть готовым к предоставленному шансу. Буду делать то, что всегда делал в сборной — играть каждый матч так, словно он последний», — цитирует футболиста Lincoln Financial Field.