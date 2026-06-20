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Сегодня, 11:46

Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026: «Буду играть каждый матч так, словно он последний»

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Бразилии Эндрик обратился к болельщикам после своего дебютного матча на чемпионате мира 2026 года.

20 июня Бразилия победила Гаити со счетом 3:0 во 2-м туре группового этапа. Встреча прошла в Филадельфии.

«Хочу поблагодарить бразильских болельщиков, которые проделали путь из Бразилии в США, чтобы поддержать сборную. В этой команде должны находиться только те игроки, которые хотят бороться, играть и помогать сборной. Я работаю каждый день и усердно тренируюсь, чтобы быть готовым к предоставленному шансу. Буду делать то, что всегда делал в сборной — играть каждый матч так, словно он последний», — цитирует футболиста Lincoln Financial Field.

Бразилия набрала 4 очка и возглавила группу С. В последнем туре группового этапа южноамериканцы встретятся со сборной Шотландии. Встреча пройдет 25 июня и начнется в 1.00 по московскому времени.

Дуглас Сантос против Луисиуса Дидсона.Бразилия легко разобралась с Гаити. Винисиус снова лучший, Эндрик в игре, а Дуглас Сантос был в шаге от гола

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