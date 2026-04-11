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11 апреля, 10:57

Сантос оценил свои шансы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил свои перспективы попасть в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

Ранее сообщалось, что Сантос и нападающий сине-бело-голубых Луис Энрике вошли в предварительный список бразильской национальной команды на турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Каждый вызов в национальную команду и, особенно, выход на поле в ее составе — это исполнение мечты, моей и моей семьи. Это подтверждение того, что усилия вознаграждаются. И я продолжу делать все, что в моих силах, чтобы в моем профессионализме и готовности быть полезным не возникало никаких сомнений. А дальше все в руках бога — я знаю, у Него есть свой план на меня», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Сантоса.

Футболист отметил, что на данный момент все его мысли сосредоточены только на «Зените».

В сезоне-2025/26 32-летний Сантос провел за питерскую команду 18 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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