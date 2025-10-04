Хави назвал сборные Испании и Аргентины фаворитами ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Испании Хави назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

«Они уже доказали, что могут и умеют соревноваться. Обладатели трофея чемпионов Европы. Для меня сборная Испании вместе с Аргентиной являются главными претендентами на победу», — приводит слова Хави Marca.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, сборная Испании — чемпионом Европы.

Чемпионат мира пройдет с США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.