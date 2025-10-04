Футбол
Сегодня, 10:31

Хави назвал сборные Испании и Аргентины фаворитами ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник сборной Испании Хави назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

«Они уже доказали, что могут и умеют соревноваться. Обладатели трофея чемпионов Европы. Для меня сборная Испании вместе с Аргентиной являются главными претендентами на победу», — приводит слова Хави Marca.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, сборная Испании — чемпионом Европы.

Чемпионат мира пройдет с США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Diman_madridista

    Аргентине будет сильно мешать бородатый якорь, от которого тренер вряд ли рискнет освободиться

    04.10.2025

  • Millwall82

    Аргентина точно нет, Эмилиано Мартинес провел турнир всей жизни, затащил. Сомнительно что он 2 подряд таких турнира проведет, учитывая сложные отношения с тренеришкой в АВ. Потому фавориты Испания, Франция и Англия, возможно Бразилия с легендарным папой Карло.

    04.10.2025

    • ФИФА презентовала мяч чемпионата мира-2026

