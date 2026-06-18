Автор гола в ворота сборной Панамы Йиренкий: «Я старался просто бежать вперед»

Полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренкий прокомментировал свой победный гол в матче с Панамой (1:0) в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Отдай мяч на фланг, затем в штрафную — и мы бежим туда, чтобы завершить атаку. Я старался просто играть вперед и бежать вперед, а потом надеялся, что мяч придет, и да, я получил его в штрафной и забил», — цитирует 20-летнего футболиста AP.

Йиренкий отличился на 90+5-й минуте. Полузащитник забил в своем дебютном матче на чемпионатах мира. Всего у него 2 гола в 12 встречах за национальную команду.