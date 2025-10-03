ФИФА презентовала мяч чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала мяч, которым команды будут играть на чемпионате мира-2026.

Дизайн вдохновлен тремя цветами: красный, синий и зеленый, обозначающие страны, которые примут турнир. Название мяча — TRIONDA.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников турнира будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.