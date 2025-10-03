Футбол
Сегодня, 02:21

ФИФА презентовала мяч чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Мяч чемпионата мира-2026.
Фото X (Twitter)

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала мяч, которым команды будут играть на чемпионате мира-2026.

Дизайн вдохновлен тремя цветами: красный, синий и зеленый, обозначающие страны, которые примут турнир. Название мяча — TRIONDA.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников турнира будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.

Глава ФИФА Джанни Инфантино и&nbsp;Президент конфедерации КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.64 команды на ЧМ-2030: такое предложение сделали ФИФА. Да куда ж еще больше?
