Сегодня, 08:43

Каннаваро прибыл в Узбекистан вместе с тренерским штабом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент (Узбекистан) со своим тренерским штабом, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

АФУ объявила о переговорах с Каннаваро 4 октября. Ожидается, что он возглавит национальную команду на ЧМ-2026.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле 2025 года. Кроме того, он тренировал «Удинезе», «Беневенто», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь», а также саудовский «Аль-Наср».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

