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18 июня, 10:18

Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола головой на ЧМ в XXI веке

Руслан Минаев

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев стал самым низкорослым игроком, который забил головой на чемпионате мира в XXI веке, сообщает Opta.

Игрок отличился в матче группового турнира ЧМ-2026 против Колумбии (1:3). Рост 22-летнего хавбека «Башакшехира» составляет 167 см.

Предыдущий рекорд установил хавбек сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта, забивший в матче ЧМ-2022 в ворота Ганы. Рост полузащитника — 173 см.

Узбекистан проиграл Колумбии в&nbsp;матче 1-го тура ЧМ-2026 18&nbsp;июня.Узбекистан забил исторический гол, но больше поводов для радости не было. Колумбия оказалась ощутимо сильнее

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