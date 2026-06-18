Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола головой на ЧМ в XXI веке
Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев стал самым низкорослым игроком, который забил головой на чемпионате мира в XXI веке, сообщает Opta.
Игрок отличился в матче группового турнира ЧМ-2026 против Колумбии (1:3). Рост 22-летнего хавбека «Башакшехира» составляет 167 см.
Предыдущий рекорд установил хавбек сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта, забивший в матче ЧМ-2022 в ворота Ганы. Рост полузащитника — 173 см.
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