Колосков назвал неудачным дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной Узбекистана в матче 1-го тура группового этапа с Колумбией (1:3) на чемпионате мира 2026 года.

Эта игра стала первой для Узбекистана на чемпионатах мира.

«Что тут можно сказать, дебют неудачный. Проиграли сборной Колумбии, пропустили три гола, так что радоваться особо нечему. У них были подходы, была неплохая организация игры, но говорить им «виват» повода нет. Конечно, они еще поборются, впереди у них еще две игры», — цитирует Колоскова ТАСС.

На групповом этапе сборная Узбекистана также 23 июня сыграет с Португалией, а 28 июня — с ДР Конго.