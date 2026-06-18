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Сегодня, 12:05

Колосков назвал неудачным дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира

Сергей Ярошенко

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной Узбекистана в матче 1-го тура группового этапа с Колумбией (1:3) на чемпионате мира 2026 года.

Эта игра стала первой для Узбекистана на чемпионатах мира.

«Что тут можно сказать, дебют неудачный. Проиграли сборной Колумбии, пропустили три гола, так что радоваться особо нечему. У них были подходы, была неплохая организация игры, но говорить им «виват» повода нет. Конечно, они еще поборются, впереди у них еще две игры», — цитирует Колоскова ТАСС.

Узбекистан проиграл Колумбии в&nbsp;матче 1-го тура ЧМ-2026 18&nbsp;июня.Узбекистан забил исторический гол, но больше поводов для радости не было. Колумбия оказалась ощутимо сильнее

На групповом этапе сборная Узбекистана также 23 июня сыграет с Португалией, а 28 июня — с ДР Конго.

Источник: ТАСС
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