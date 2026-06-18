Полузащитник ДР Конго Мукау: «Не планировали закрывать Роналду, он уже не тот»

Полузащитник сборной ДР Конго Нгалайель Мукау оценил игру нападающего Криштиану Роналду после матча группового этапа против Португалии (1:1) на чемпионате мира 2026 года.

«Честно говоря, у нас не было плана против него, потому что мы знаем, что он уже не такой, как раньше. Но он все равно один из величайших игроков, я его очень уважаю», — цитирует футболиста TNT Sports.

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, коснувшись мяча 25 раз.

Португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.