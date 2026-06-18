Первый тренер Файзуллаева — о голе на ЧМ: «Это историческое событие для него и для всей страны»

Первый тренер полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан прокомментировал «СЭ» игру команды против Колумбии на чемпионате мира-2026.

«В Узбекистане все болели и переживали за сборную. Было видно, что ребята не сильно волновались, поэтому смогли строить свою игру. Возможно, команде нужно было действовать более организованно в атаке и обороне. Но в целом смотрелась она хорошо.

Невероятно рад, что Аббос забил первый мяч Узбекистана на чемпионатах мира. Это историческое событие для него и для всей страны. У Файзуллаева всегда было чутье, и до этого он забивал мячи головой, учитывая невысокий рост. Это очень приятно», — сказал Ан «СЭ».

Сборная Колумбии набрала 3 очка и лидирует в таблице группы K ЧМ-2026. Узбекистан (0 очков) располагается на последнем месте. Во 2-м туре команды сыграют с ДР Конго (24 июня) и Португалией (23 июня) соответственно.