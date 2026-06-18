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18 июня, 11:30

Мостовой впечатлен игрой сборной Англии против Хорватии: «Подтвердили свой высокий класс»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе Англии над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира-2026.

«Хорошие впечатления оставила игра Англии. Она подтвердила свой высокий класс. Но даже здесь могла бы быть сенсация. Останься счет 2:2, то кто бы сейчас говорил, что англичане — лучшие по игре?» — сказал Мостовой «СЭ».

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во 2-м туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

Маркус Рэшфорд и&nbsp;Томас Тухель.Сборная Англии больше не скучная. Что сделал Тухель, чтобы она заиграла так ярко?

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