Мостовой впечатлен игрой сборной Англии против Хорватии: «Подтвердили свой высокий класс»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе Англии над Хорватией (4:2) в матче 1-го тура чемпионата мира-2026.

«Хорошие впечатления оставила игра Англии. Она подтвердила свой высокий класс. Но даже здесь могла бы быть сенсация. Останься счет 2:2, то кто бы сейчас говорил, что англичане — лучшие по игре?» — сказал Мостовой «СЭ».

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во 2-м туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.