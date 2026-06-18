Защитник сборной Франции Густо получил травму на тренировке перед матчем с Ираком на ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Мало Густо травмировал голеностоп на тренировке перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Ирака, сообщает RMC Sport.

По информации источника, Густо получил повреждение в результате столкновения с партнерами по команде. После эпизода футболист остался лежать на газоне, а затем приложил лед к ноге.

Встреча между Францией и Ираком пройдет 23 июня в Филадельфии и начнется в 00.00 по московскому времени. В стартовом матче турнира французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1, 23-летний защитник провел игру в запасе.