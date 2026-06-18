Луис Диас: «Очень счастлив воплотить свою детскую мечту»

Нападающий сборной Колумбии Луис Диас прокомментировал победу над сборной Узбекистана (3:1) на чемпионате мира-2026.

«Сегодня я воплощаю в жизнь свою детскую мечту — играть на чемпионате мира за свою национальную команду и за свою страну. И что может быть прекраснее, чем забить гол и отдать голевую передачу? Мы очень сплоченная команда, мы будем совершенствоваться от игры к игре, и я просто очень-очень счастлив», — приводит слова Диаса пресс-служба ФИФА.

Сборная Колумбии набрала 3 очка и лидирует в таблице группы K ЧМ-2026. Узбекистан (0 очков) располагается на последнем месте. Во 2-м туре команды сыграют с ДР Конго (24 июня) и Португалией (23 июня) соответственно.