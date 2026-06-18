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18 июня, 10:30

Мартинес считает, что менять Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026 было бессмысленно

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, почему он не заменил форварда Криштиану Роналду в матче с ДР Конго (1:1) в групповом турнире чемпионата мира-2026.

«Это было бы совершенно бессмысленно — снимать с поля Криштиану Роналду, лучшего бомбардира в истории, когда мы искали голы», — цитирует Мартинеса инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду против защитника&nbsp;ДР Конго Акселя Туанзебе.«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду

Игра прошла в среду, 17 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 1:1. Единственный гол португальцев забил Жоау Невеш, который был признан лучшим игроком матча.

В групповом турнире чемпионата мира Португалия также сыграет с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

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