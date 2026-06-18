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18 июня, 11:03

Роналду догнал Мальдини по матчам на ЧМ, до рекорда Месси — четыре игры

Руслан Минаев

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел 23-й матч на чемпионатах мира.

Португальцы в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Роналду отыграл весь матч. Для нападающего этот ЧМ стал шестым в карьере.

41-летний форвард сравнялся по количеству матчей на ЧМ с экс-защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Больше матчей на чемпионатах мира провели только немцы Мирослав Клозе (24), Лотар Маттеус (25) и аргентинец Лионель Месси (27).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду против защитника&nbsp;ДР Конго Акселя Туанзебе.«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду

Также Роналду в возрасте 41 года 132 дней стал самым возрастным полевым игроком в истории ЧМ, включенным в стартовый состав своей национальной команды.

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