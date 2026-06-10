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Трамп — о ЧМ-2026: «Работаем над тем, чтобы в США въехали правильные люди»

Руслан Минаев

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти работают над тем, чтобы допустить в страну на чемпионат мира-2026 только «правильных людей».

«Мы работаем над этим очень тщательно, чтобы гарантировать, что в нашу страну въедут правильные люди», — цитирует ТАСС комментарий Трампа журналистам о резком ужесточении условий въезда в США, в том числе в отношении некоторых участников предстоящего ЧМ по футболу.

Ранее американский пограничный контроль не допустил в страну судью ЧМ из Сомали Омара Артана. Кроме того, было отказано во въезде одному из сотрудников техперсонала сборной Ирака, а одного из нападающих иракской сборной пропустили в США только после семичасового допроса.

Трамп пообещал, что турнир станет самым успешным в истории.

«Они [представители ФИФА] никогда не продавали так быстро столько билетов. Утром я говорил с Джанни Инфантино. Он говорит, что никогда не было ничего подобного», — добавил Трамп.

Омар Артан.«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.

Источник: ТАСС
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Чемпионат мира по футболу
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

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