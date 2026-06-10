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Сегодня, 22:19

Начало товарищеского матча Англия — Коста-Рика было отложено из-за погодных условий в Орландо

Сергей Филин

Начало товарищеской игры между сборными Англии и Коста-Рики было отложено из-за погодных условий и проливного дождя в Орландо (США).

Планировалось, что матч на стадионе «Эксплория» начнется в 23:00 мск, но затем стартовый свисток перенесли на 23:30 мск.

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Сборная Англии продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе европейская команда сыграет с Панамой, Ганой и Хорватией.

Товарищеские матчи. Сборные. .
10 июня, 23:00. - ()
Англия
Коста-Рика

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